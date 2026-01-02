『日経エンタ』乃木坂46特集発売 3〜6期生まで“35人”の撮り下ろしインタビュー収録
アイドルグループ・乃木坂46の今とこれからを伝える人気ムックシリーズの最新版『日経エンタテインメント! 乃木坂46 Special 2026』（日経BP）が9日に発売される。
【画像】撮り下ろし掲載！ソロインタビューページが公開
乃木坂46の2025年は、5月に味の素スタジアムで『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』を2日間開催、さらに7月から9月にかけて行った『真夏の全国ツアー2025』は、4日間の明治神宮野球場公演を含む全国7都市16公演の総動員数が26万人にも及んだ。また、大みそかには、『NHK紅白歌合戦』への11年連続11回目となる出場を果たした。
女性アイドルシーンの先頭を走り続ける乃木坂46の3期生から、25年2月に加入したばかりの6期生まで、35人のメンバーたちがソロインタビューで2025年の活動を振り返り、2026年の展望を語る。
25年2月に加入したばかりの6期生が初登場。瀬戸口心月と矢田萌華は乃木坂46に加入した経緯から、初選抜にしてWセンターを務めた「ビリヤニ」を通してのエピソードや思いを語るほか、「ネーブルオレンジ」でWセンターに立った5期生の井上和は初めての後輩が加入したことでの自身の変化や成長を、中西アルノは個人活動で得た経験をいかに乃木坂46に生かすかを伝える。
そして、4期生の賀喜遥香はセンター曲「Same numbers」を掲げて挑んだ『真夏の全国ツアー2025』での努力や、そして“これからもずっと大切にしたいこと”を明かす。多数の撮り下ろしカットも収録する。
