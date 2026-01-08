ºòµ¨²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿J1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçµÜ¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁ°GM¡¦À¾Â¼ÂîÏ¯»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

À¾Â¼»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤äÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥º¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢±ºÏÂ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤äVONDS»Ô¸¶¤Î´ÆÆÄ¤äGM¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¿å¸Í¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏGM·ó¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤«¤é¼èÄùÌòGM¤òÌ³¤á¤¿¡£

À¾Â¼»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î½¢Ç¤¤ËÊ»¤»¤ÆÂçµÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö12·î8Æü¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢»ä¤Înote¤Ç¡Ø¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢1¥ö·îÁ°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤­¤Î¿´¶­¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢»ä¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏJ1¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£

¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Ï¡¢À¾Â¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¡£ÆÃ¤Ë¿å¸Í¤òJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¡£ºòµ¨²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿J1¾º³Ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

À¾Â¼»á¤ÎÅÐÍÑ¤Ç2017Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎJ1Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£