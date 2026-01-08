ÂçµÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¿å¸Í¡¦Á°GMÀ¾Â¼ÂîÏ¯»á¤¬½¢Ç¤¡¡ºòµ¨J1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡¡¥Ø¥Ã¥É¤Î¥¦¥§¥Ð¡¼»á¡ÈÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¡É¤ÈÈ´Å§
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁ°GM¡¦À¾Â¼ÂîÏ¯»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¾Â¼»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤äÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥º¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢±ºÏÂ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤äVONDS»Ô¸¶¤Î´ÆÆÄ¤äGM¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¿å¸Í¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏGM·ó¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤«¤é¼èÄùÌòGM¤òÌ³¤á¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Ï¡¢À¾Â¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¡£ÆÃ¤Ë¿å¸Í¤òJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¡£ºòµ¨²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿J1¾º³Ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
À¾Â¼»á¤ÎÅÐÍÑ¤Ç2017Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎJ1Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£