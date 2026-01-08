37歳FW伊藤翔が横浜FCを退団 4シーズン半在籍…強い愛着「三ツ沢での光景は忘れる事ができない」「ハイライトシーンを語り出すとキリがない」
37歳ベテランのFW伊藤翔が、横浜FCを契約満了のため退団することが決定した。横浜FCが8日、公式サイトで明らかにした。
伊藤は高校時代、身長184センチと恵まれた体格を持ち、突出したスピードとテクニックを持ち合わせ注目の存在となった。さらに在学中にアーセナルの練習に参加し、当時トップチームの監督だったアーセン・ベンゲル氏からフランス代表のレジェンド、ティエリ・アンリ氏に例えられて評価。”和製アンリ"とも呼ばれて嘱望された。
伊藤は退団発表に伴い、クラブの公式サイトでコメントをこう発表した。
「2025シーズンも応援していただいたファン、サポーター、パートナー企業の皆様ありがとうございました。どんな状況でも声援を送ってくれた三ツ沢での光景は忘れる事ができないでしょう。ハイライトシーンを語り出すとキリがないので割愛させていただきますが、どれも素晴らしい思い出です。これからの横浜FCが成長、成熟していく事を心より願ってます。またどこかですぐお会いしましょう」
今後の去就については明らかにされていないが、続報に注目したい。