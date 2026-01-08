巨人の坂本勇人内野手が８日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。ＭＬＢ・ブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真内野手へメッセージを送り、ファンの感動を呼んだ。

坂本はこの日、岡本が自らのインスタグラムにアップした巨人時代の写真を引用。ホームイン直後に岡本の背中をたたくシーンに「羽ばたけ和真 俺達はいつもお前の一番の応援団だ！」というメッセージを添えた。

これを見た巨人ファンは「岡本の投稿、ストーリーを見たときにやっぱり坂本勇人は特別なんだなって思ってたんだけど、坂本から岡本へのストーリー見てさすがに号泣」「岡本和真のインスタだけでもメソメソしてたのにそれに対する坂本勇人のインスタストーリーでドカ泣き」「こういう事をサラッといえる坂本勇人がカッコいいんです」「坂本勇人泣かすなよ」「坂本勇人のストーリーやばいって泣いた」とネットで多くの反響の声をあげた。

岡本は「頑張ってきます」という文字で坂本との写真を複数枚投稿。２人の強い信頼関係が伝わってくるやり取りが巨人ファンの涙をさそった。