男子ゴルフで今季から米ツアーを主戦場にする中島啓太（フリー）が８日、開幕戦のソニーオープン（１５〜１８日、ハワイ州ワイアラエＣＣ）に向け羽田空港から出発した。ツアーメンバーデビュー戦へ「３回目の出場になるし、コースは知っている。いいスタートダッシュをきりたい。シグネチャーイベントが２月に２試合まずあるので、そこの出場資格を取るためにもスタートダッシュは大事」と意気込みを語った

昨季欧州ツアーのランキング１４位で、有資格者を除く１０位以内に付与される米ツアー出場権を獲得した。「ＰＧＡで戦うためにプロになったみたいなもの。２年間欧州でやってきたことは自信になっているが、ＰＧＡはすごい世界というフィルターが自分のなかにあるので、そこを何とか攻略していきたい」。強い気持ちで、日々前進を遂げていく。

ソニーオープンは２０２３年以来３年ぶりの参戦になる。初出場はアマチュアだった２２年。第２ラウンドで６４をマークし５位で予選を突破し、４１位で大会を終えた。「予選は２回とも通っているので相性は悪くないと思うけど、レベルも高いので、しっかりと自分のゴルフをしないといけない」と口にした。

出発前夜は地元・埼玉の友人が集まり送別会を開いてくれた。最後にサプライズで登場したケーキのプレートには「ＰＧＡ ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ」の文字があり「泣きそうになりました」。出発当日には「勝利の神様」として崇敬を集める鹿島神宮のお守りを手渡された。「わざわざ茨城まで行ってくれて。うれしいです。パワーをもらったので、向こうでしっかりゴルフと向き合いたい」。２５歳は、たくさんの感謝と覚悟とともに海を渡った。