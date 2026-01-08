巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約で加入する岡本和真内野手（２９）が８日、自身のインスタグラムを更新し、巨人時代の写真７枚とともに「頑張ってきます。」と言葉を添えた。

すると巨人・坂本勇人内野手（３７）は、自身のインスタグラムのストーリーズで岡本の背中に手を添える写真を添付して「羽ばたけ和真 俺達はいつもお前の一番の応援団だ！」という熱いメッセージを添えた。

坂本と岡本は近年の巨人を引っ張ってきた。１５〜２２年に坂本が務めていた主将を、２３年からは２年間岡本が引き継いで、チームの先頭に立ってきた。坂本は昨年１０月に岡本がメジャー挑戦の意思を示した際には「寂しいのは寂しいです」、「彼（岡本）がメジャーの舞台で活躍してる姿を早く見たい。活躍すると信じてるので。楽しみにしてます」とエールを送っていた。

岡本の投稿にはブルージェイズのフロントで働く元日本ハムの加藤豪将氏（３１）も反応し、「Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ」とコメントした。

岡本は前日６日（日本時間７日）にカナダ・トロントで行った入団会見では「ずっと、このＭＬＢでプレーしたいと思っていましたし、日本一になれなかったんですけど、次は世界一になりたくて来ました。体が丈夫なところと、打撃が得意なところと、三つのポジションどこでも守れる準備はしてきていますし、いろんな所を守るのは僕自身好きなので、楽しみです」と意気込みを口にしていた。