きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って買いが強まっており、１５７円台を試す動きが出ている。先ほど発表の米経済指標で貿易赤字が予想を大きく下回ったことや、米新規失業保険申請件数も予想を下回った。ＦＲＢが早期の利下げに動く必要性がないことが示されたことが、米国債利回りとドルの上昇に繋がっている模様。



ただ、ＦＲＢの金融政策への見方に概ね変化はない。今月のＦＯＭＣは据え置き、次回の利下げは４月か６月、９月までにもう１回、そして、年内計２回か３回の利下げの織り込みで変わらず。



市場は明日に注目している。米雇用統計の発表もさることながら、最高裁が金曜日にトランプ関税の合法性に反対する判断を下す可能性が出ている。その場合、ドルは下落するリスクがあるとの指摘も出ている。



そして、米雇用統計だが、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は７万人増、失業率は４．５％への低下が見込まれている。失業率が予想通りの数字であれば、昨年後半に３回の連続利下げを実施したＦＲＢが利下げを急ぐ必要性はないと見られている。今月のＦＯＭＣは据え置き見通しで確定させる可能性もある。ただ、上記の短期金融市場の織り込みに変化はないものと思われる。



その場合、ドル高の反応も期待されるのかもしれないが、持続的な方向感が出るかは未知数。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５６．１５円と１５７円に観測されている。



8日（木）

156.15（24.0億ドル）

157.00（28.9億ドル）

158.00（16.0億ドル）



9日（金）

158.00（7.7億ドル）

159.00（5.7億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

