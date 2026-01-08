千葉、J1昇格貢献の17歳MF姫野誠と契約更新「J1で戦えること嬉しく思います」
ジェフユナイテッド千葉は8日、MF姫野誠との契約更新を発表した。
昨年10月に高校2年生ながらもプロ契約を締結した姫野。プロデビュー戦となったJ1昇格プレーオフ準決勝・大宮戦では、0-3とリードを許した後半15分にピッチへと送り込まれる。26分、32分に得点が生まれて1点差に詰め寄ると、39分には姫野が値千金の同点ゴールを奪取。その後、1点を追加したチームは4-3の勝利を収め、姫野は大逆転劇の立役者となった。勢いに乗ったチームは決勝で徳島を1-0で下し、17年ぶりのJ1昇格を決めている。
姫野はクラブを通じ、「ジェフのユニホームを着てJ1で戦えること嬉しく思います。日々の積み重ねが大きな成果を生むと信じて、努力します。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
