木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）の第1話が放送され、主演を務める玉木宏のインタビューコメントが公開された。

本作は、保険金にまつわる事件や事故を調べる「保険調査会社」を舞台にした痛快エンターテインメント。玉木演じる主人公・天音蓮は、真相解明のためなら手段を選ばず、時に味方をも欺く“最強”の保険調査員だ。個性豊かな仲間たちと協力しながら、コンプライアンス度外視の調査で悪を退治する一方で、被害者の心に寄り添い救いをもたらしていく。

第1話の放送を迎え、玉木は作品の魅力について「僕が演じる天音の職場、深山リサーチという会社の雰囲気がすごくいいです。クラシカルで素敵なセットが組まれていますし、キャラクター各々の人間性も引き立っているので、彼らとのやりとりも魅力だと思います」とコメント。また、劇中で扱われる多様な保険について「『そんな保険あるの？』と思っていただけるかなと。実際にそれが不正に行われていないかをリサーチする。その結論がどうなるのかを楽しみにしながら、見ていただける作品になっているかなと思います」と語った。

役作りにおいては、「保険に対する説明がいろいろと入ってくる作品なので、“あまり硬くならないように”ということは意識しています」とし、「台詞の言い回しだったり、キャストとのやりとりの中で、いかに崩してリアリティを出すか。意外とト書きが少ない台本なので、現場でのアイデアも大事にしたいなと思いながら演じています」と現場での工夫を明かした。

第1話の見どころについては、「最後の方で描かれる野球場のくだりもきっと面白いだろうし、天音がバーで（栗田）凛（岡崎紗絵）と初めて会ったときにいる“謎の女性”も見どころです」とアピール。「今後、また出てくるかもしれないし、出てこないかもしれないし、『なんなんだこの方は！』という（笑）。天音の人間らしい一面が見られるシーンでもあるので、ちょっとした“軟派な部分”を楽しんでもらえたら」と注目ポイントを挙げた。

また、撮影で印象的だったシーンとして、富樫一郎役のくっきー！との共演シーンを挙げ、「やはり、くっきー！さんの破壊力はすごいなと思いました。俳優として一緒にやらせていただくのは2回目なのですが、台詞通りにやらないし、やったとしてもなにか面白いし（笑）。それがよさでもありますが、ずるいなと思いながら見ていました」と振り返った。

最後に視聴者に向けて、「今は地上波放送を見逃した場合にも、TVerで見られるというすごく便利な時代になっていると思います。いつでもどこでも、TVerで『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』をご覧いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします！」とメッセージを送っている。

（文＝リアルサウンド編集部）