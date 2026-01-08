【義母…コソコソ月2万】理解してくれた妻に感謝。「母の援助」ナシを決意＜第13話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第13話 仲直り
【編集部コメント】
ユウノスケさん、とくに苦しかった先月と今月の話を始めました。アカネさんは出産を機にずっと専業主婦。話を聞きながら、自分の社会人時代のツラさを思い出していました。もちろん今も専業主婦として大変ですが、出費せざるを得ないお付き合いや、営業の失敗で心が折れることからは遠ざかっています。それなのに「ズルい」は言いすぎだったと、苦しそうに話すユウノスケさんを見ながらより反省したようです。そしてアカネさんが具体的な改善案を話し、ユウノスケさんが「やめる」と宣言したことで、2人の心の距離はぐっと縮まりました。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
