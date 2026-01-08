Image: Bilanol / Shutterstock.com

宇宙に行くと、筋肉や骨が衰えることはよく知られています。だからこそ、宇宙ステーションの中では筋力が衰えないように毎日トレーニングが欠かせません。

ただ、「子どもを作れるのかどうか」という問いについては、実はまだ決定的な答えがないんです。

そんな中、中国の宇宙ステーションに滞在したマウスが、地球に帰還してから約1カ月後、9匹の子どもを出産しました。IFLSが伝えています。

このマウスは、神舟21号で打ち上げられ、天宮（ティエンゴン）宇宙ステーションで約2週間を過ごしました。マウスの寿命は短いため、この2週間は人間に換算すると1年以上の宇宙滞在に相当すると考えられています。

帰還後、地上で交配し、9匹を出産。そのうち3匹は早期に死亡しましたが、多産なマウスという種の特性を考えると、これは一般的な範囲内の死亡率だとされています。クリスマスまで生き延びた子どもたちは健康で、授乳も問題なく行なわれているそうです。

宇宙に行くマウスの厳しい選抜基準

このマウスたちは、いきなり宇宙に送られたわけではありません。中国科学院（CAS）は、人間の宇宙飛行士と同じように、マウスたちにも体力やバランス感覚、ストレス耐性、乗り物酔いへの反応などのテストを実施。そのうえで、選ばれた4匹がミッションに参加しました。

無重力環境でも衛生状態を保つため、ケージにも工夫が施されています。毛やフンが宙に浮いてしまう問題に対しては、空気の流れを利用し、底面の粘着部分に集める仕組みが使われました。

映像を見ればわかる通り、マウスたちは巣で休んだり、ケージの壁をよじ登ったりと、比較的落ち着いた様子を見せています（というか、選抜テストの内容きつそうですね…）。

「宇宙で妊娠・出産」は別の話

ただし、今回の結果を過大評価することはできません。このマウスは宇宙で妊娠したわけでも、出産したわけでもありませんし、強い放射線が降り注ぐヴァン・アレン帯を通過したわけでもありません。宇宙が生殖に与える影響、とくに長期滞在や高放射線環境での影響については、まだまだ検証が必要です。

それでも、「少なくとも短期間の宇宙滞在が、哺乳類の生殖能力を即座に損なうわけではなさそうだ」という示唆が得られたことは確か。

月や火星への移住が現実味を帯びつつある今、こうした小さな生命のデータは、未来の宇宙生活を考えるうえで欠かせない手がかりになっていくのかもしれませんね。

Source: IFLS