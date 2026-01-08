鷲尾伶菜が、新曲「Happy Ever After feat. 由薫」を、1月16日に配信リリースする。

由薫を迎えた同楽曲は、1月9日より放送開始となるTVアニメ『エリスの聖杯』（TBS系）のオープニング主題歌であり、同アニメのために書き下ろされた新曲。誠実に生きる子爵令嬢のコンスタンスと、10年前に“悪女”として処刑されたスカーレットという、出会うはずのなかった2人の女性の運命が交錯する物語に寄り添い、“真実”と“絆”をテーマに描かれている。また、“物語は、生き抜いた人たちのもの”というメッセージのもと、過去を背負いながらも未来へ進もうとする想いを、原作の世界観を大切にしながら普遍的な感情へと昇華するような楽曲にもなっている。

公開された配信ジャケットでは、“1人ではない”、“2人”を象徴する仮面や、裏切りや嘘を暗示するモチーフ、聖杯と天秤を配し、物語や運命、裁きを表現。原作および楽曲の世界観を反映したビジュアルとなっている。

また、「Happy Ever After feat. 由薫」は、TVアニメ『エリスの聖杯』の放送開始に合わせ、1月9日よりTikTokにて先行配信がスタートとなる。

鷲尾伶菜 コメント

鷲尾伶菜です！この度、アニメ『エリスの聖杯』のオープニングテーマである新曲「Happy Ever After feat. 由薫」を1月16日に配信リリースすることが決定しました！トリッキーかつキャッチーなメロに、アニメの世界観で表現された歌詞が重なり、とても繊細なのに強さも感じることができる曲になったと思います。由薫さんとのコラボということで、アニメの二面性を私と由薫さんで表現していて、二人の運命が交錯する物語に寄り添いながら、真実と絆をテーマに二面性を描いています。「物語は、生き抜いた人達のものなの。」という印象的なフレーズには力強さがあってとてもいいなと感じていますし、由薫さんの声が本当に素晴らしくて、レコーディング中ずっと耳が幸せでした。この曲を由薫さんと歌うことでさらに奥深さが増し、二人の主人公の心情をより解像度高く表現できたなと思います。ぜひ、アニメと合わせてお聴きください！

由薫 コメント

コラボのお話をいただいた時は「本当に？私で合ってますか？！」と思わず確認したくなるほど、思いがけない喜びでした。レコーディング当日、伶菜さんのパートの歌唱を聴かせていただき、表現の豊かさと、柔らかさの中にある凛とした強さが同居する歌声に息をのみました。その後に私の歌唱の収録だったので、一つ一つに返事をするような気持ちで、伶菜さんに寄り添ったり、あえて別の歌い方を選んだりしました。二つの声が織り混ざっていく過程を、この曲から感じていただけたら嬉しいです。少し強くなりたいと願うときに、聴いていただきたい一曲です。

（文＝リアルサウンド編集部）