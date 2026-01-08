くがあくたの第1弾デジタルシングル「おやすみ世界！」が、『やすとものいたって真剣です』（朝日放送テレビ）2026年1月度エンディングテーマに決定した。

（関連：桑田佳祐、長渕剛、鈴木雅之、佐野元春……2026年に70歳“古希”を迎えてなお第一線を走るベテラン勢）

くがあくたは、東京を拠点に活動するシンガーソングライター。NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの共同プロジェクト内で発足された新レーベル Scrum Wave Musicより、昨年11月26日に配信デビューした。アーティスト名には“空っぽで、最小単位のような存在”という意味が込められており、本人の中にある弱さや痛みを音楽に変えながら、聴く人の孤独を肯定し、寄り添えるような音楽をテーマとして活動している。

なお同楽曲は、本日23時17分からの『やすとものいたって真剣です』放送回よりオンエアされる。

くがあくた セルフライナー

現実と夢のあいだをさまようような感覚の中で生まれた楽曲。〈君は君の世界でちゃんと生きて〉という言葉には、人にはそれぞれの世界があり、必ずしも分かり合うことや共に生きることができるとは限らない、という想いが込められている。異なる世界を生きる者同士のすれ違い、その痛みと優しさの両方を描いた。

（文＝リアルサウンド編集部）