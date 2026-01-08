ラグビー・リーグワン1部の東京SGは8日、第4節・神戸戦（10日、味スタ）へ向けて東京都府中市内のグラウンドで全体練習を行った。

今季限りで現役を引退すると5日に発表した元日本代表のCTB中村亮土（34）が会見に臨んだ。「ケガで決断したわけではなく痛いところもないけど、次への挑戦をこの段階でしたかった」と引退理由を説明。

次のステージについては「コーチではない」とした上で「人生で成し遂げたい目標があって、そこに向かって成長できるように。シーズンが終わった時にお伝えできれば」と明かさなかった。その後「日本のスポーツ界の中でのラグビーの価値をもっと上げたい。ラグビーの文化を根付かせていけるような活動をしたい」と普及に尽力していく意向を示した。

鹿児島実業高校入学後からラグビーを始め、帝京大では主将として大学日本一を経験。サントリー（東京SG）入団後は日本代表として2019年W杯にも出場した。「いろいろな刺激を受けて成長してこられた。（ラグビーを）始めるのは早かろうが遅かろうが関係ない」。競技人生で一番の思い出は、やはり自国開催の2019年W杯。「当時は本当に夢の中で、自分たちがその中の主人公とは思えないくらい。責任重大な背中にずっしり来るものを感じながら試合していた。誇りに感じます」と回想した。