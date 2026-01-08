お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之の妻で、元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、正月休みのスペイン旅行の様子を公開した。

青木アナは８日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年のお正月休みは家族でスペイン旅行してきました ずっと前から、『サッカーを観に行きたい』という長男の希望があったものの、なかなか日程が難しく…ようやく念願叶った今回。ということで、基本的にはサッカー尽くしの旅ですが、時差ボケ知らず、ジッとしているのが苦手な息子たちと一緒に動き回った４泊６日でした」と記し、旅の写真をアップ。

「まずは到着日とその翌日、マドリードの素敵なホテルと街ぶら写真たち。ボールを蹴るか、プールで遊ぶか、体を動かすことにしか興味がないと思っていた息子たちとヨーロッパの街をお散歩できるなんて！なんだか夢のような時間でし」とつづった。

青木アナは慶大在学中に「ミス慶応」に輝き、２００５年にＴＢＳ入社。１２年末に退社後、１３年３月に矢部と結婚し、２人の息子が誕生した。身長１７４センチでモデルとしても活躍している。