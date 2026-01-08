カンロ桜の季節が今年も♡健康のど飴桜で春のいたわり時間

春は環境の変化や新しい挑戦が重なり、知らず知らずのうちに心ものども頑張りすぎてしまう季節。そんな時期に寄り添ってくれるのが、カンロのロングセラーブランド「健康のど飴」シリーズです。毎年春を彩る限定フレーバー「健康のど飴桜」が、2026年も登場。ひと粒で春のやさしさを感じられる、いたわり時間を届けてくれます♡

さくらミルク味で春を感じる

2026年の「健康のど飴桜」は、さくらんぼの風味が引き立つ“さくらミルク味”。

和漢ハーブを中心とした31種のいたわり素材をブレンドし、やさしい甘さの中に「健康のど飴」らしい奥行きのある味わいを実現しています。

ピンクと白の飴粒は桜の儚さを表現し、見た目にも春気分を高めてくれる仕上がり。さらに、出会えたらプチハッピーなレア型「桜型」が入っているのも楽しみのひとつです。

気分で選べる情緒的パッケージ

パッケージには、さまざまな角度から切り取った桜の写真をちりばめ、春の一瞬を大切にしたい気持ちを表現。カラーは「サクラサクピンク」と「希望に満ちたブルー」の2種類を展開しています。

底面には「がんばれ、きっと大丈夫」など前向きな応援メッセージ7種をデザイン。勉強や仕事、新生活に向かう日々の中で、そっと背中を押してくれる存在です。

商品概要と発売情報

商品名は「健康のど飴桜」。発売日は2026年1月13日（火）で、全国のコンビニエンスストアおよび駅売店にて展開されます。

内容量は26g、参考価格は138円（税込、消費税8％）。展開カラーは「サクラサクピンク」「希望に満ちたブルー」の2種です。

頑張る人の、のどと気持ちに寄り添いいたわる、春限定ののど飴として注目の一品です。

春のはじまりに寄り添う一粒

受験や新生活、次のステージへ進む準備など、春は心も体も揺らぎやすい季節。「健康のど飴桜」は、そんな日々にそっと寄り添い、やさしい味わいと前向きなメッセージで癒しを届けてくれます。

バッグに忍ばせて、ひと息つきたい時のお守りに。春の訪れを感じながら、あなただけの“いたわり時間”を楽しんでみてください♡