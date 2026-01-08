乃木坂46の新成人お披露目が乃木神社で行われ、2025年度で二十歳を迎えた5期生の菅原咲月さん（20）、五百城茉央さん（20）、奥田いろはさん（20）、6期生の愛宕心響さん（20）、瀬戸口心月さん（20）が晴れ着姿で登場しました。

■副キャプテン・菅原咲月「言葉の重みを理解して」 成人の抱負

成人の抱負について、グループの副キャプテンを務める菅原さんは「二十歳になったということで、ひとつひとつの言葉の重みを理解して、誰かに伝えられるような大人になりたいと思います」と意気込みました。

五百城さんは「今日は喉の調子が悪く（声が）聞き取りづらいと思うのですが…」と断りを入れつつ「今年の抱負は“体調管理をしっかりと”」とコメントし会場を笑わせました。

また奥田さんは「努力・感謝・笑顔を忘れずに、おちゃめかつ上品な、いや上ヒヒーンな女性になれるように頑張ります」と午（うま）年にちなんだ目標を語りました。

■瀬戸口心月「20年間で7番目とかに緊張」

愛宕さんは「今年乃木坂46としての活動は2年目になるので、“馬”のようにどこまでも駆け走っていくような1年にしていきたい」とコメント。

瀬戸口さんは「きょうはずっと緊張していて（菅原）咲月さんにもさっき“心月ちゃんの声が聞けていない”と言われたほど。20年間で7番目とかに緊張したんですけど…私らしくハキハキと（コメントを）音声さんに拾ってもらえるよう頑張ります」と笑顔を見せました。

■五百城茉央、大人になって感じた変化

大人になったと感じた瞬間について五百城さんは「お弁当を食べるときに、お肉とお魚だったらお肉を選びがちだったけど、最近は魚を選ぶようになった」と打ち明け「最初に（メインの）具を一番に食べてたんですけど、今は横にあるひじきからいくようになって、それは大人になったのかなって」と食生活の変化を明かしました。

乃木坂46の新成人お披露目では毎年“○○世代”とキャッチコピーを考えていますが、今年は『パカラッパカラッ世代』と発表。理由について奥田さんは「2026年もいろんなことがあると思うんですけど“全て馬（うま）くいきますように”という願いを込めて名付けさせていただきました」と語りました。