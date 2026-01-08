【ラスベガス（米ネバダ州）＝金井智彦】米展示会「ＣＥＳ」で、自動車大手の存在感が低下している。

脱炭素を見直す流れが欧米を中心に広がる中、これまで電気自動車（ＥＶ）の展示に力を注いできた日米欧の完成車メーカーの大半が姿を消し、部品メーカーやソフトウェアの展示が中心となっている。

インドの電子機器メーカーＶＶＤＮテクノロジーズのブースに展示された自動車の運転席のモニター。「ちょっと暑いな」と話すと、「わかりました。冷房を入れます」とＡＩ（人工知能）が返答し、空調をオンにする様子が示された。米オープンＡＩの技術を活用しており、営業担当のアリピット・バシシャ氏は「どんな車種でも搭載でき、話しかけるだけで様々な操作ができる」と話す。

自動車分野では、独ボッシュがＡＩを搭載したコックピットを手がけるほか、住友ゴム工業はタイヤを通じてＡＩが故障を予知する技術を公開した。会場では、ＡＩをアピールする車載分野の出展が目立っており、ＳＯＭＰＯインスティチュート・プラス上級研究員の新添麻衣氏は「この数年でＣＥＳのテーマが環境技術からＡＩに一気に変化した」と指摘する。

◆

２０１０年代以降、ＣＥＳはさながら「モーターショー」の様相を呈し、新型ＥＶの発表が相次いだ。

だが、今年は日米欧の完成車メーカーの出展が大幅に減った。試作車など車体の展示は、ソニー・ホンダモビリティやＢＭＷなどわずかにとどまる。昨年、新型ＥＶを発表したホンダも今年は出展していない。

様変わりした背景には、欧州の環境規制の見直しでＥＶ市場が減退したことがある。昨年には、トランプ政権がＥＶ向け税制優遇措置を廃止した。ＣＥＳの会場では自動車関連に限らず、「脱炭素」のフレーズはほとんど見られない。

ＥＶを展示する企業も、脱炭素以外の特色を打ち出す。ソニー・ホンダモビリティは、車内の音響やゲーム、映画などのエンターテインメントの充実を中心にアピールする。

中には、高出力のガソリン車のエンジンを展示する企業も登場した。出展した中国・長城汽車（ＧＷＭ）広報担当のトニー・タン氏は「我々はＥＶだけでなく多様な選択肢を提供していく」と説明する。