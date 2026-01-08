月の年金13万円「今は子どもが少なく老人ばかりで、年金額は下がる一方」70歳男性の老後不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住70歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の資産：預貯金750万円、リスク資産250万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金500カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：7万円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「この年まで頑張って働いてきたにもかかわらず、毎月のやりくりが苦しいレベルの生活であるため」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
年金生活においては「お風呂の際は湯船に浸からずシャワーで済ますようにしている。またクーラーはできるだけ使わずに扇風機を使う」など節約をしているとあります。
先のことを考えると、「今は子どもが少なく老人ばかり。今後自分たちを支える世代の少なさにより年金額が下がることが怖い。上がることはないのに下がる一方である※」と不安を吐露します（※2025年度の老齢基礎年金の支給額は3年連続で上昇しています）。
一方で「年金受給日にパチンコや競馬に行く。普段はぜいたくできないため行かないが受給日のみ行く。勝っても負けても2カ月に一度の楽しみ」とお決まりの年金の使い道も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
