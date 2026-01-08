まもなく米貿易収支などの発表
日本時間２２時３０分に米貿易収支（10月）、新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）、非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
貿易収支（10月）22:30
予想 -580.5億ドル 前回 -528.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）22:30
予想 21.0万件 前回 19.9万件（新規失業保険申請件数)
予想 188.9万件 前回 186.6万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想 3.3% 前回 3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 0.9% 前回 1.0%（単位労働費用・前期比)
