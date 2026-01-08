　日本時間２２時３０分に米貿易収支（10月）、新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）、非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

貿易収支（10月）22:30
予想　-580.5億ドル　前回　-528.0億ドル（貿易収支)

新規失業保険申請件数（12/28 - 01/03）22:30
予想　21.0万件　前回　19.9万件（新規失業保険申請件数)
予想　188.9万件　前回　186.6万件（継続受給者数)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第3四半期）22:30
予想　3.3%　前回　3.3%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　0.9%　前回　1.0%（単位労働費用・前期比)