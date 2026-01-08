楽曲『倍倍FIGHT!』がヒットし、2025年のNHK紅白歌合戦に初出場した7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』。初回が日本テレビで8日の深夜25時35分に放送されます。

『CANDY TUNE』（通称:きゃんちゅー）は、アソビシステムのアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』より、2023年にデビューした村川緋杏さん（26）、桐原美月さん（22）、福山梨乃さん（28）、小川奈々子さん（26）、南なつさん（24）、宮野静さん（23）、立花琴未さん（23）の7人組アイドルグループ。

8日の初回放送では『倍倍バイト FIGHT!』 で、接客とバッシング（食器片づけ）対決にチャレンジします。お笑いコンビ・レインボーが『きゃんできサポーター』として、CANDY TUNEの挑戦を盛り上げます。

■メンバーの新たな一面に「ちょっとドキドキしました（笑）」

番組収録について感想を聞かれたCANDY TUNE。メンバーの福山さんは“個人的に印象に残ったシーン”について「私的には、きゃんちゅーって本当に負けず嫌いで、対決でみんな上手って言っていただけたのはすごくうれしかったんですけど、その反面、みんなができなさすぎたのもあって（笑）こんなきゃんちゅーは初めて見て、そのギャップに私、さらに好きになってしまいました（笑） 」とコメント。

さらに、小川さんは「さらに好きになっちゃった話でいうと、私、りのまる（福山）の見る目が変わっちゃって！ スーツにメガネ姿であの英語。改めてちゃんと見られて、ちょっとドキドキしました（笑）」 と、メンバーの福山さんの新たな一面への感想を明かしました。

■メンバーの人間力に感動「私たちがアイドルになる前とかに頑張ってきたこと」

続けて、村川さんは「私はしーちゃん（宮野）の餃子が本当においしくて！ うちら100個とか7人でペロッと食べちゃうんですけど、収録終わった後に、余ってたやつを持っていかれないように、きゃんちゅーみんなで必死にかき集めて、全部食べました（笑） 」と収録後の裏話を明かしました。

また、桐原さんは「ほかにも、アルバイトとか、スポーツとか、私たちがアイドルになる前とかに頑張ってきたこともテレビで出せて、みんなの人間力みたいなものを作り上げてきたところまで見えた感じがして、すごい感動しちゃいました！」とコメントしました。

『CANDY TUNE』の冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』の初回は、日本テレビ（関東ローカル）で1月8日（木）深夜25時35分から放送。1月15日（木）25時29分〜25時59分、1月22日（木）25時35分〜26時05分、1月29日（木）25時35分〜26時05分の4回放送。またHuluでは、地上波放送後に、毎回本編の見逃し配信とあわせて、Huluオリジナル『CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき』も独占配信されます。