西武から現役ドラフトでオリックスへ移籍した平沼翔太外野手の妻で、タレントの森咲智美が子どもたちと遊ぶ姿を公開した。

８日にインスタグラムを更新し「年末年始の思い出写真」と始めて、「写真がありすぎて、気づいたらたくさん投稿に…福井も名古屋に帰省して、家族みんなでゆっくり過ごしました」とつづって、息子と雪で遊ぶ姿や子どもたちがピアノを弾く様子、オープンカーに乗る森咲の姿などをアップした。

続けて「子どもたちの笑顔を見ながら美味しいものを食べて、遊んで…しっかり息子も甘やかされてお顔がまんまるに…笑 福井・名古屋ならではの食べ物や遊びもたっぷり堪能できて毎日があっという間に過ぎていった年末年始でした」と感想を述べ、「こうして家族との思い出がまたひとつ増えていくのが嬉しいな」と締めた。

この投稿には「最上級の笑顔」「親子すっごく可愛い」「綺麗なママ」「すげー車」などの声が寄せられている。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして今年の８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。

夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、今年の現役ドラフトでオリックスへ移籍した。