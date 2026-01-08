全日本空輸（ANA）は、映画「スター・ウォーズ」とのプロジェクトによる特別塗装機「C-3PO ANA JET」（ボーイング777-200型機、機体記号：JA743A）のフェリーフライトを1月12日に運航する。

1月9日の福岡発東京/羽田行きNH270便をもって運航を終了し、翌10日には「ANA STAR WARS PROJECT ファイナル・イベント」を羽田空港の格納庫で開催する。1月12日の午前6時半に羽田空港から台北へ向かい、塗装を通常塗装へ変更する見通し。

1月7日から9日にかけての運航予定は発表していたものの、新千歳空港での大雪に伴い、きょう1月8日の東京/ 羽田〜福岡線の1往復は機材を変更している。

■ダイヤ

NH51 東京/羽田（07：00）〜札幌/千歳（08：30）／1月9日

NH54 札幌/千歳（09：30）〜東京/羽田（11：10）／1月9日

NH63 東京/羽田（12：00）〜札幌/千歳（13：35）／1月9日

NH66 札幌/千歳（14：30）〜東京/羽田（16：10）／1月9日

NH265 東京/羽田（17：00）〜福岡（19：10）／1月9日

NH270 福岡（19：55）〜東京/羽田（21：30）／1月9日