「良いことしかない予感」山田優、圧巻の美脚ショットで魅せる「可愛い」「魅力的」絶賛の声
モデルで俳優の山田優さんは1月8日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しています。
【写真】山田優、圧倒的な美スタイルショット
さらに山田さんは2026年を迎え「午年 跳ねて跳ねて行きましょ 今年も笑顔の耐えない１年にしたいと思います」と意気込みを語り、「皆様、今年も良い年になりますように！ 良い年にしましょうね」とコメントしました。
この投稿にファンからは、「優ちゃん可愛い大好きです あけましておめでとうございます」「魅力的」「きっと良い1年になりますね 一緒に跳ねまーす」「良いことしかない予感」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
「良い年にしましょうね」山田さんは「Happy New Year！！！明けましておめでとうございます！ 気付いたら８日経ってましたが、2026年どうお過ごしですか？」とつづり、2枚の写真を掲載しました。1枚目には、ミニスカートと白いスニーカーを合わせたコーディネートの山田さんが写っています。山田さんのしなやかな美脚が引き立つ装いです。
「神の絶対領域！」2025年12月25日の投稿でも、美脚ショットを披露していた山田さん。「お気に入り」だというイタリアのファッションブランドPRADA（プラダ）のジャケットと、ヒョウ柄のバイカーショーツからすらりと伸びた脚が印象的なコーディネートです。ファンからは「神の絶対領域！」との声が上がっていました。
