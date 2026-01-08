モデルで俳優の山田優さんは1月8日、自身のInstagramを更新。新年のあいさつを投稿し、美脚ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：山田優さん公式Instagramより）

モデルで俳優の山田優さんは1月8日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しています。

【写真】山田優、圧倒的な美スタイルショット

「良い年にしましょうね」

山田さんは「Happy New Year！！！明けましておめでとうございます！　気付いたら８日経ってましたが、2026年どうお過ごしですか？」とつづり、2枚の写真を掲載しました。1枚目には、ミニスカートと白いスニーカーを合わせたコーディネートの山田さんが写っています。山田さんのしなやかな美脚が引き立つ装いです。

さらに山田さんは2026年を迎え「午年　跳ねて跳ねて行きましょ　今年も笑顔の耐えない１年にしたいと思います」と意気込みを語り、「皆様、今年も良い年になりますように！　良い年にしましょうね」とコメントしました。

この投稿にファンからは、「優ちゃん可愛い大好きです　あけましておめでとうございます」「魅力的」「きっと良い1年になりますね　一緒に跳ねまーす」「良いことしかない予感」との声が寄せられています。

「神の絶対領域！」

2025年12月25日の投稿でも、美脚ショットを披露していた山田さん。「お気に入り」だというイタリアのファッションブランドPRADA（プラダ）のジャケットと、ヒョウ柄のバイカーショーツからすらりと伸びた脚が印象的なコーディネートです。ファンからは「神の絶対領域！」との声が上がっていました。
(文:勝野 里砂)