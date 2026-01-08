神奈川県警（資料写真）

無免許運転の車２台が一般道でレースを繰り広げ、赤信号を無視して衝突事故を起こし逃走した事件で、県警交通捜査課と藤沢北署は８日までに、道交法違反（共同危険行為、無免許運転同乗）などの疑いで１０代の男女７人を書類送検し、捜査を終結した。いずれも容疑を認め、「ゲームセンターでレーシングゲームに興じた後、実際にレースをやりたくなった」という趣旨の供述をしている。

事故は昨年５月２４日未明、藤沢市湘南台１丁目の国道４６７号交差点で発生。赤信号無視の乗用車が車２台に衝突し、男女３人に軽傷を負わせて走り去った。

県警は同９月、自動車運転処罰法違反（無免許危険運転致傷）などの疑いで、乗用車と後続の軽乗用車を運転していた１０代の少年と２０代の男を逮捕。同乗の男女についても調べていた。

同課によると、摘発された男女９人は不良グループのメンバーで、免許証の保有者は１人のみだった。事故前に厚木市のゲームセンターを出発し、レンタカー２台に分乗。大和市や藤沢市の一般道で、計約４５キロメートルにわたり平均時速１００キロ以上でレースを展開し、赤信号無視などの危険行為を繰り返したとみられる。