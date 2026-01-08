高橋克実、「入り時間早い」と評判も遅刻を告白「完全に間違えて…」
俳優の高橋克実が8日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(1月8日スタート 毎週木曜21:00〜)の記者会見に登壇。撮影に遅刻したことを明かした。
高橋克実
会見では、松嶋菜々子が撮影現場のスタッフ全員にネックウォーマーをプレゼントしたことなど、スタッフからのこぼれ話を紹介。
「入り時間がとても早い」と紹介された高橋だったが、どこかバツの悪い表情を浮かべ、「そうですね……基本早いんですけど、完全に間違えて1回遅刻をしました……」と告白。謝罪の気持ちを込めて「お詫びにシュークリームの差し入れをしました」と明かした。
会見には高橋のほか、松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねる、大地真央も登壇した。
高橋克実
