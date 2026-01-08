「抵抗はありませんでした」松嶋菜々子、自ら提案してショートヘアに その理由とは?
テレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(1月8日スタート 毎週木曜21:00〜)の記者会見が8日、都内で行われ、松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、大地真央が登壇した。
松嶋菜々子
今作のために、髪をバッサリとカットし、ショートヘアにした松嶋。これまでも役に合わせて髪型を変えてきたといい、「そんなに髪を切ることに抵抗はありませんでした」と話す。
ショートヘアは松嶋自身の提案だったそうで、「今回は機敏な人物像にしたいという自分の役作りのイメージがありましたし、仕事に一直線な役柄なので、いちばん簡単に、そして早く家から出られる髪型は何だろうと考えたときに、この髪型かなと」と髪型に込めた意図を明かした。
また、同クールでは、夫・反町隆史もフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜)で主演と、夫婦そろって1月期ドラマで主演をすることに。
報道陣から「何か言葉は交わしましたか?」と質問が寄せられると、松嶋は「『今日は遅いの?』『今日は何時まで?』とか業務連絡を……(笑)」と笑いを誘いつつ、「お互いに頑張ろうね! と話しています」と仲睦まじさを感じさせた。
