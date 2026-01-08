¥«¥·¥ª·×»»µ¡¡¢³ë¾þËÌºØ¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖG-SHOCK¡×¿·ºî2¥â¥Ç¥ë
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤ÏÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG-SHOCK¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÉâÀ¤³¨²è²È¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎºîÉÊ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖDW-5600KHFM25-1JR¡×¡ÖDW-5600KHSH25-1JR¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â18,700±ß¡£
DW-5600KHFM25-1
DW-5600KHSH25-1
¡ûÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ö¿¼ÀîËüÇ¯¶¶²¼¡×¡Ö»³²¼Çò±«¡×¤ò¡ÖDW-5600¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¡£¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖDW-5600¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¿¼ÀîËüÇ¯¶¶²¼¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖDW-5600KHFM25-1JR¡×¤È¡¢¡Ö»³²¼Çò±«¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖDW-5600KHSH25-1JR¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¹ï°õ¡ÊDW-5600KHFM25-1JR¡Ë
¥é¥¤¥ÈÅÀÅô»þ¡ÊDW-5600KHFM25-1JR¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊDW-5600KHFM25-1JR¡Ë
Ê¸»úÈÄ¤Ë¤Ï³ÆºîÉÊ¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÅÀÅô»þ¤Ë¤ÏÊ¸»úÈÄ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë±é½Ð¤ò»Ü¤·¤¿¡£Î¢³¸¤Ë¤Ï´Á»ú¤Ç¡ÖÆüËÜ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¹ï°õ¡£ÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ÉâÀ¤³¨¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¸»ºÃÏ¤òÆüËÜ¤È¤·¤¿Made in Japan¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¹ï°õ¡ÊDW-5600KHSH25-1JR¡Ë
¥é¥¤¥ÈÅÀÅô»þ¡ÊDW-5600KHSH25-1JR¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊDW-5600KHSH25-1JR¡Ë
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê2¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§48.9¡ß42.8¡ß13.4mm
¼ÁÎÌ¡§53g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¼ù»é
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É
ËÉ¿åÀÇ½¡§20µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó5Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§145¡Á205mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡Ê1¡¿100ÉÃ¡¿1ÉÃ¡¢24»þ´Ö·×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡Ê1ÉÃÃ±°Ì¡¢24»þ´Ö¡¢¥ª¡¼¥È¥ê¥Ô¡¼¥È¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¡¼¥à¡¢»þÊó¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢12¡¿24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ¡¢LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢»Ä¾È¡Ë¡¢Êó²»¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
DW-5600KHFM25-1JR
DW-5600KHSH25-1JR
¡ûÊÔ½¸Éô¥á¥â
ÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿G-SHOCK¤Ïº£²ó¤¬Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³®É÷²÷À²¡×¡Ö¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬2025Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Á¤é¤â¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖDW-5600¡×¡£
DW-5600KHFM25-1
DW-5600KHSH25-1
