小栗旬「『ひらやすみ』みたいなドラマがやりたい」「僕にはこのオファーは来ない」
俳優の小栗旬（43歳）が、1月8日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。「『ひらやすみ』みたいなドラマがやりたいんですよ」と語った。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、織田信長を演じている小栗旬に番組がインタビューを実施。小栗は俳優としてどうしてもやりたいジャンルの作品があるそうで、「最近のNHKで言えば『ひらやすみ』みたいなドラマがやりたいんですよ」と話す。
小栗は、「ひらやすみ」のような、日常を切り取る作品に出演したことがなく、「岡山（天音）君、最高でしたよね。本当に素晴らしい。僕には来ないだろうな、このオファーは、って思うんですけど。たぶん来ないんですよね、自分の芝居のテイストなんですかね？日常に溶け込むみたいなことをなかなかさせようと思ってくれる人がいないのかもしれないですね。どうやって撮ってるんだろうなって思うくらい普通の日常が描かれていて、すごくいいドラマでしたね」と語った。
