青森県で最大震度6強を観測した地震の発生から8日で1か月となりましたが、建物被害は2600件を超えました。被災地では生活再建が進められていますが、いまだ被害の全容はつかめない状況です。

先月8日震度6強を観測した青森県東方沖を震源とする地震により、県内では32人がけがをしました。

高台にある八戸市糠塚地区にある住宅では壁にひびが入りガラスも割れました。被害は建物にとどまらず土地が南側に1メートルずれ、土留めに亀裂も発生。

自宅が被災 野々口広美さん「（費用が）かかるね。400万〜500万円はかかるのかなと」

「り災証明書」の認定は「一部損壊」、支援金の対象にならず修復にかかる費用が重くのしかかっています。

自宅が被災 野々口広美さん「寝ても起きてもこの状況を何とか直さないとならないと思って、それだけが心配で。一番の悩みです」

県によりますと2623件の建物被害が判明していますが、今後も増える可能性があります。

また今回の地震で八戸市にあるNTTの鉄塔が損傷し、JR八戸線は一時全線で運休したほか、七戸町では断水が発生するなど県民生活に大きな影響が出ました。

インフラ関係はほぼ復旧した一方、八戸港のコンテナターミナルは物流機能は一部制限が続いており、本格復旧にはかなりの時間がかかる見通しです。