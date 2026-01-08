雪山で究極の自給自足を目指す㊙家族！涙ながらに語る”移住の真相”
【動画】雪山で究極の自給自足を目指す㊙家族！涙ながらに語る”移住の真相”
北海道旭川の山奥、東京ドーム1個分もの広大な未開の地を独学で切り拓き、雪山で秘境生活を送る家族に密着。かつて人間不信に陥った父が涙ながらに語る、移住の真相とは？
さらに上砂川の巨大な廃団地にたった2人で暮らす夫婦が登場。札幌で起きた衝撃の爆発事故がきっかけで「王国」を作った意外な理由とは？
岩手のたった1世帯の秘境で、クマの襲撃から九死に一生を得た77歳男性の壮絶な人生ドラマにも迫ります。
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
長嶋一茂、筧美和子
【番組公式ホームページ】
