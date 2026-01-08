1月6日の夜、新潟市内のバイパスで逆走車両が目撃されました。この逆走による事故はありませんでしたが、大事故になりかねない逆走。視聴者のドライブレコーダーが当時の様子を捉えていました。

【記者リポート】

「新潟西バイパス。このあたりで逆走車両が目撃されたということです。車通りの多いバイパス道路でもあり、逆走車両の危険性の高さを感じます」





逆走車両を捉えた映像。1月6日午後9時ごろ、新潟西バイパスでカーブを抜けると正面から突然、逆走車が…。この映像を記録した車の運転手は当時の状況をこう語ります。【動画撮影者】「最初に気づいたのは前の車が避けたその瞬間。それまでは全然気づかずに。驚いた、何でこんなところにいるんだろうと」その少し前には警察に「車両が逆走していた」などと通報が寄せられていたといいます。【動画撮影者】「『新潟西バイパスに逆走車がいた』というのを伝えたところ、『続々と通報が来ている。ありがとうございます』という様子だった」通報は複数寄せられていて、逆走車は駆け付けた警察の誘導で無事にバイパスを降りたということです。【動画撮影者】「最悪、正面衝突していたらお互いに危なかったなと、改めて動画を見返して思った。最悪、死んでいたのかなと」警察によりますと、運転手は新潟市外から訪れていた80代男性で、道に迷い誤って逆走。車には男性と同年代の家族も乗っていましたが、いずれも逆走を自覚していない様子だったということです。この逆走行為による事故はありませんでした。【動画撮影者】「しっかり周りの状況を見て、おかしいなと思ったらすぐに周りを確認してほしいと思った。自分もよく見て、冬なのもあるので気をつけて運転しようと思った」大きな事故につながりかねない車の逆走。標識の確認など、改めて注意が必要です。