お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァさん（35）が6日、初監督映画『禍禍⼥』行脚出発式に斎藤工さん（44）らキャスト陣と登場し、出演者の意外なオファーの理由を明かしました。

映画『禍禍⼥（まがまがおんな）』（2月6日公開）は、ゆりやん監督自身が経験した恋愛をユーモラスに描いた初監督作品。イベント内では、ベルリン国際映画祭開催期間中に行われる、ベルリン批評家週間に正式に選定されることが発表されました。これで25個目の海外映画祭正式出品になるということです。

ゆりやん監督は完成した映画について「今まで恋愛で苦しかったこととか、悔しかったこと、何で私があんな思いをしなきゃいけなかったんだとか勝手に思ってですね。私のことを振ってくれた人とかを勝手に恨んで勝手に恨んで許さないと、ここで復しゅうしてやる、この映画で復しゅうしたいんだと、さらしものにしてやるということで『禍禍女』ができました。（出演者には）私の実体験を投影して、大変な目にあっていただきました映画の中で。満足してます！」と込めた思いを明かしました。

今回、出演のオファーが意外な場所だったという斎藤さんは「おととしのカンヌ国際映画祭のゆりやんさんが監督をするという発表の場に、なぜか僕も客席にいまして。そのときにオファーをいただいたんです」と、カンヌで直接オファーを受けたことを語りました。

一方、キャスティング理由について、ゆりやん監督は「いつも背中を押してくださる方なので、ぜひ出ていただきたいという思いと、私の実際の恋愛をもとにしている映画なので、今まで私のことを振ってくれた人とか、私のことをいろいろひどい思いをさせてくれた人のおかげでこれができてると思います。昔一度、斎藤工さんに少し興味を持っていたことがあります。少し興味を持っていたことがあったんですが、（今までは）私のこと興味持ってくれなかったので、この映画に出ていただいて、とにかくひどい目にあっていただこうという思いでオファーいたしました」と意外な理由を語りました。