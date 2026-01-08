途中出場ながら要所での活躍が光った富士通の前沢（左）＝代々木第二体育館

バスケットボールの天皇杯、皇后杯全日本選手権は８日、国立代々木競技場などでファイナルラウンドが行われ、女子の準々決勝で２連覇を狙う富士通がトヨタ紡織に５９─５６で接戦を制した。

このほか、女子はデンソーが前回準優勝のアイシンを６５─４４で退けて、準決勝に進んだ。男子は、Ｂリーグ勢同士が対戦し、前回準優勝のＡ東京が群馬に延長の末、８３─８０で勝ち、三遠はＡ千葉を８７─７９で退けた。

第２クオーターは８得点に終わった富士通。司令塔の町田は先発シューター陣の決定力の鈍さを感じるや、「きょう（８日）はシィさん（前沢のコートネーム）がいる時間帯はシィさんにボールを集めることを意識した」と切り替えた。この判断が勝機を引き寄せた。

流れを変えたい第３クオーターは２９−３０の残り４分１８秒で前沢がコートインした。町田のノールックパスを沈めるなど、その後約１分で連続シュートを射抜き、一気に逆転。「託されたからには強く攻める気持ちだった」と、このクオーターは６得点を挙げ、攻撃にリズムを生み出した。

結婚と出産を経験し、今季４季ぶりに現役復帰した金沢総合高出身の前沢。「以前は自分が中心に得点する意識が強かったが、今は後から出てきた時にチームの流れを変えることが役割」と自覚する。持ち味の得点力と愚直に体を張る守備で「ゲームチェンジャー」という新境地を切り開いている。

途中出場で１０得点し、５大会連続の４強進出へと導いた前沢に「良いリズムをつくってくれて、感謝したい」と日下光監督（４３）。一発勝負のトーナメントで連覇を狙う富士通にあって、最年長３４歳の存在感が増している。