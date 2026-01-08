1月8日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。昨年12月に韓国を訪れていたことを明かし、充実した旅を振り返った。

-「丸洗いされてる馬ってこういう気分なのかな」-

仲の良い友人の案内で実現した2泊3日の弾丸旅行だったが、今回の韓国旅行ではショッピングやグルメを満喫。現地で購入したというロングプリーツスカートを「今日も履いてきました」と紹介するなど、お気に入りのアイテムも見つけられたようだ。

グルメに関しては事前にあまり下調べをせず、韓国に詳しい友人にお任せだったそう。中でも印象に残ったのが、韓国のうどん「カルグクス」。カルグクスと餃子のセットが有名な店に赴いたそうで、「日本のお醤油とはまた違った優しい味わいだった」と語った。

行列店ながら、入店から提供までが驚くほどスピーディーだったといい、効率の良さに驚くとともに「賑わいも含めて、韓国らしくて楽しかった」と振り返った。

ほかにも、イカ・ホルモン・タコを使った辛口鍋料理「ナッコプセ」や、２月にも訪れたカフェ「LONDON BAGEL MUSEUM（ロンドンベーグルミュージアム）」を再訪。以前は混雑で購入できなかったベーグルも、今回は別店舗を訪れたために無事に味わうことができ、「もちもちで本当においしい。日本にも上陸してほしいです」と期待を寄せた。さらに、韓国のアイウェアブランド「Gentle Monster（ジェントルモンスター）」が手がけるカフェ「NUDAKE」にも足を運び、現代アートのような空間で黒いクロワッサンを堪能。「甘さ控えめで、サクッともっちりしていてとてもおいしかった」と絶賛した。

一人の時間には、韓国の古代美術から現代美術まで幅広く展示するLeeum（リウム）美術館を訪問。また、以前から興味があったという韓国名物の垢すりにも初挑戦した。「こんなにすっきりするんだと思いました」と感想を語り、「馬の丸洗いとかするんですけど、馬が丸洗いされている時って、こんな気分なのかなと思いました」と菅井らしいユーモアも交えて振り返った。

旅の中で、簡単な韓国語フレーズも覚えたという菅井。『チャレッソ（よくやった）』『ケンチャナヨ（大丈夫）』『ムリハジマセヨ（無理しないで）』『ハルスイッソ（できる？）』など覚えたそうで、韓国のYukkarsと、いつか韓国語でコミュニケーションが取れたらうれしいと新たに野望ができたと語った。