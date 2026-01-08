欧州株 総じて調整圧力が優勢
東京時間21:37現在
英ＦＴＳＥ100 10015.99（-32.22 -0.32%）
独ＤＡＸ 25064.74（-57.52 -0.23%）
仏ＣＡＣ40 8213.29（-20.63 -0.25%）
スイスＳＭＩ 13293.49（-30.54 -0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間21:37現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49073.00（-166.00 -0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6951.25（-12.00 -0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25773.50（-65.25 -0.25%）
