欧州株　総じて調整圧力が優勢
東京時間21:37現在
英ＦＴＳＥ100　 10015.99（-32.22　-0.32%）
独ＤＡＸ　　25064.74（-57.52　-0.23%）
仏ＣＡＣ40　 8213.29（-20.63　-0.25%）
スイスＳＭＩ　 13293.49（-30.54　-0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
ダウ平均先物MAR 26月限　49073.00（-166.00　-0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6951.25（-12.00　-0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25773.50（-65.25　-0.25%）