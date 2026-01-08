山田梨央選手

「いま長野市で活動している未来のオリンピック選手のためにもオリンピックでしっかり頑張ってきたいと思います」



長野市の荻原市長を表敬訪問したのはスピードスケートでミラノ・コルティナオリンピックに出場する長野市ゆかりの2人です。



諏訪市出身で長野市内の企業に所属する山田梨央選手は女子500メートルと1000メートルに、また、長野市出身の倉坪克拓選手は男子500メートルに出場します





倉坪克拓選手「わたしも小学校6年生までは（長野市の）エムウェーブスケートクラブで練習をしていて、その恩返しができるようにオリンピックでもいい滑りができればなと思います」初めての五輪出場となる2人。オリンピアンの大先輩でもある荻原市長にこんな質問も…山田梨央選手「オリンピックのスタートラインに立つ心構えをアドバイスいただけましたらお願いします」荻原 長野市長「守りに入るような試合は絶対（ダメ）。うまく無難に滑ってまずは、みたいなことは考えないでぶっ転んでも、壁に激突してもとにかく自分のマックス出し切ってください」ミラノ・コルティナオリンピックは２月6日に開幕し、スピードスケートは翌7日から競技が行われます。