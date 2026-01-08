サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が８日までにインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表ＧＫ・本並健治氏と面会したことを明かした。

「ヘルニアの手術、無事成功しました」と書き始め、「私は手術の日も会いには行けなかったので、今日隙間の時間に面会ができました。顔がくっきりしてホリがましてましたが、元気そうで安心しました なにがあるかわからないから、大丈夫とわかっていても、、、。だからホッとしました」と安堵し、本並氏がベッドでピースする姿などをアップした。

続けて「以前からというか現役中からずっとヘルニアで苦しめられてはいましたが、最近は立ってるだけで足が痺れたり歩いたりしたら痺れたりでずっと悩んでいました。古傷だから仕方ないと思いながらも日常生活まで支障をきたしそうだったので、やはり思い切って手術をしようと計画しながらきました」と種々に至るまでの経緯を明かし、「本並さんは大きな手術をしているからもあるし、もともと痛みを感じてないのかというくらい痛みに強い人間なので、痛い姿を見ると本気で痛いんだなて思ってました。手術もうまくいったので、あとは自分でできる限りトレーニングをして、今まで以上の腰になれたらいいいなと思います 担当医の先生、そして私の膝の主治医の池田先生本当にありがとうございます。見守っていただき感謝です 私が１３年前くらいに膝の手術をした病院で、また本並さんも手術をするってなんかすごく関節がつながってる気がしました」と主治医と縁があったことを告白しながら、感謝を述べた。

最後に「今は無理せず、少しづつ回復していこう 顔見て、会えて、ホッとしました みなさま、ご心配おかけしました。守護神元気です」と締めくくった。

この投稿には「流石、守護神」「回復に努めてくださーい」「心配してました」「コルセット無しですか？」などの声が寄せられている。

５日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に月曜レギュラーとして生出演した本並氏は、番組後にＳＮＳを更新し「私は本日入院して６日に手術です。頑張りましょう」と寝ている姿をアップ。丸山もＳＮＳで「本並さんはヘルニアの手術です」と説明していた。