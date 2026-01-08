日本維新の会の地方議員が、一般社団法人の理事に就任することで国民健康保険料の支払いを逃れていたとされる問題。党は、関与した議員4人を処分する方針です。

【画像を見る】「国保逃れ」に関して、栄響連盟の理事として名前を連ねていた神戸市議に問うと…

「お詫び申し上げたい」日本維新の会幹事長が謝罪

日本維新の会 中司宏 幹事長

「国民の納得を得られない事態を招いたことにお詫び申し上げたい」

1月7日、謝罪したのは日本維新の会の中司幹事長です。

発端となったのは、2025年12月の大阪府議会で追及された「ある疑惑」でした。

自民党・占部走馬府議（12月10日の大阪府議会）

「一定の所得以上の人が最低額の社会保険に加入して、その費用を抑える手口があるようです。社会保険の加入資格をさせる実質的な制度の悪用であります」

国民の義務とされている公的医療保険。このうち「国民健康保険」いわゆる「国保」は一般的に自営業や議員などが対象で、保険料が全額自己負担となるために支払額が大きくなる一方、会社員などが加入する「社会保険」は事業者側との折半となるため、保険料が安くなる傾向があります。

問題を追及した自民党の議員によりますと、維新の会の一部の議員が社会保険に加入する目的で、京都市内にある一般社団法人「栄響連盟」の理事となり、支払う保険料を本来よりも少なく支払う「国保逃れ」をしていたということです。

吉村代表「絶対許されない」地方議員4人を処分へ

栄響連盟は、社会保険料の勉強会を実施する法人などとしていますが、登記簿に記載された住所には別の税理士法人の看板がありました。



取材を試みましたが、応答はありませんでした。

疑惑をめぐり、日本維新の会は所属する議員らを対象に調査を実施し、7日、中間調査の結果を公表しました。

その結果、兵庫県内の地方議員4人が栄響連盟の理事として在籍し、法人に対して、毎月数万円を会費として納める一方、報酬として、毎月1万1700円を受け取っていました。



高額な国民保険料の支払いを免れるため、社会保険料だけを支払っていたということです。

このうちの1人で、栄響連盟の理事として名前を連ねていた神戸市議会議員は…

ーー「国保逃れ」に関しては？

「栄響連盟」理事に名前がある 南野裕子 神戸市議（12月25日）

「本部の方から、すみません。調査を受けているので…その辺ご理解いただけたら…」

維新の会はさらに調査を続け、議員4人について今後、処分する方針を明らかにしています。

日本維新の会 吉村洋文 代表

「一生懸命、真面目に働いて国保を納める方が多くいらっしゃる中で、国保逃れのような、脱法行為のようなこと、これは絶対許されないと思っています」

栄響連盟は「疑義の指摘は事実に反する内容であり、遺憾の意を表します」などとコメントしています。

イメージダウンで、自維連立にも影響か

井上貴博キャスター:

TBSスペシャルコメンテーターの星浩さんは「社会保険改革を売りにしている維新はイメージダウン。自維連立でも維新の力が弱くなり、訴えている定数削減などに疑問符がつくのでは」と分析しています。

出水麻衣キャスター:

政治と金の問題で、自民党に対しても疑惑の目がまだ向けられています。その中で、連立を組む日本維新の会もかと、本当に落胆ですね。