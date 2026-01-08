ノルディックスキー・ジャンプでW杯初優勝を飾った二階堂蓮（24＝日本ビール）が1月8日、欧州遠征から羽田空港着の航空機で帰国した。4日に開催されたジャンプ週間第3戦を兼ねる個人第14戦（オーストリア・インスブルック）で念願の初勝利。「怒濤（どとう）の試合続きであっという間だった」と充実の表情で振り返った。

初優勝の際には大会中継やSNS上で、「ニッカレン」という愛称が話題になった。鳥人と称され、4つの五輪金メダルを誇るマッチ・ニッカネン（フィンランド）になぞらえたネーミングだが、二階堂自身はオリジナルのニックネームを希望。「格好いいのを」と、ファンに新たな呼び名を募った。

ミラノ・コルティナ冬季五輪を控える今季は、昨年11月の自身初の表彰台を皮切りに、すでに4度のトップ3入りと充実のシーズンを送る。「五輪では個人での金メダルをしっかりと獲得できるように」と力を込めた。

まずは16日から北海道で行われるW杯札幌大会に臨む。「初優勝できて、優勝できるだけの実力があると世界に証明できたと思う。札幌でも優勝したい」と意気込みを語った。