アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈さんや森田ひかるさんたち5人が8日、3月28日、29日に開催される『AnimeJapan 2026』のアンバサダーに就任することが発表されました。

■2026年は過去最大規模での開催予定

2014年の初開催から13回目を迎える、世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』。今年は、大手アニメ関連企業をはじめ、過去最多となる120社以上の出展が決定しています。

■櫻坂46が2年連続のアンバサダーに就任

さらに、櫻坂46の松田里奈さん（26）、森田ひかるさん（24）、谷口愛季さん（20）、中嶋優月さん（22）、的野美青さん（19）が2年連続のアンバサダーに就任することが発表され、メンバーそれぞれがコメントを寄せました。

■松田里奈「忘れられない思い出」

昨年に引き続き、なんと今年もアンバサダーを務めさせていただきます！

昨年初めてAnimeJapanのステージに立たせていただき、緊張の中でもアニメの面白さ、楽しさ、ワクワクを感じた忘れられない思い出です！

また新たなアニメとの出会い、人との出会い、好きとの出会い、色んな出会いも生まれる「AnimeJapan 2026」。会場に来てくださる皆さんと全力で楽しみたいと思います！

色んな思い出作りましょ〜！

■森田ひかる「新たな魅力と出会えるような時間になったら」

昨年に引き続き、アンバサダーを務めさせていただけるということでとても嬉しいです！ 今年も皆さんと一緒に「AnimeJapan 2026」を楽しめたらなと思います。ここでしか見られないステージや豪華なブースなど会場の盛り上がりに昨年はとても心が躍りました。アニメへの愛を皆様と共有し合い、新たな魅力と出会えるような時間になったらいいなと思います。存分に楽しんで盛り上がっていきましょう！

■谷口愛季「新しいアニメの魅力をさらに発見していきたい」

この度、「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。

2年連続でアンバサダーを務めさせていただけると聞いた時は、本当に本当に嬉しかったです。

私自身アニメが大好きなので、最高の空間でみなさんとアニメについて語り合い、新しいアニメの魅力をさらに発見していきたいです。

「AnimeJapan 2026」、一緒に楽しみましょう！

■中嶋優月「昨年の経験を活かして皆さんと一緒に盛り上げていきたい」

この度、「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。昨年に引き続きこの素敵なイベントに携わることができて嬉しいです。ありがとうございます。多くの方が楽しみにされている当日は、昨年の経験を活かして皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。今年も、アニメとの新たな出会いが楽しみです。よろしくお願いします。

■的野美青「何度も勇気をもらってきました」

「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを務めさせていただくことになりました！

アニメの世界に触れるたびに物語に心を動かされ、何度も勇気をもらってきました。その魅力や熱をより多くの方に届けられるよう、作品とファンの皆さんを繋ぐ架け橋として、たくさん盛り上げていきたいです。心を込めて精一杯頑張ります！ よろしくお願いします！