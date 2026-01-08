SPYAIR ニューシングル「Kill the Noise」リリース決定！TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SPYAIRがニューシングル「Kill the Noise」を2月11日にCDリリース、表題曲を1月15日に先行配信する。

■懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチ

表題曲の「Kill the Noise」は、1月より全国28局にて放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌。

リリース情報と合わせて、「Kill the Noise」のアートワークも公開された。初回仕様はアニメ『勇者刑に処す』描き下ろし三方背スリーブケースが付属される。

『勇者刑に処す』は、ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の、懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。数々の賞を受賞した電撃の新文芸の人気小説の初TVアニメ化となっており、初回の60分拡大スペシャル放送後には、期待を裏切らない内容と圧倒的なクオリティが大きな話題を呼んだ。

主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチし、『勇者刑に処す』の世界観を表現。緊張感あふれる展開のなかにも、聴く人の背中を押すSPYAIRらしいメッセージが込められている楽曲となっている。「Kill the Noise」が、“懲罰勇者たちの絶望に抗う苛烈な戦い”をドラマチックに彩る。

SPYAIRは、2月より「Kill the Noise」を携えワンマンツアー『SPYAIR TOUR 2026』を開催する。

■リリース情報

2026.01.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kill the Noise」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「Kill the Noise」

