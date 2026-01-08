　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万1380円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては262.74円高。出来高は6006枚となっている。

　TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51380　　　　　+190　　　　6006
日経225mini 　　　　　　 51375　　　　　+185　　　 82144
TOPIX先物 　　　　　　　3501.5　　　　　 +20　　　　7509
JPX日経400先物　　　　　 31555　　　　　+190　　　　 555
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　+1　　　　 595
東証REIT指数先物　　売買不成立

