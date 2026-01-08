日経225先物：8日22時＝190円高、5万1380円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比190円高の5万1380円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては262.74円高。出来高は6006枚となっている。
TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51380 +190 6006
日経225mini 51375 +185 82144
TOPIX先物 3501.5 +20 7509
JPX日経400先物 31555 +190 555
グロース指数先物 695 +1 595
東証REIT指数先物 売買不成立
