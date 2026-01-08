2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（ロイズファームトゥーバー）』が期間・数量限定で販売されています。

『生チョコレート（ロイズファームトゥーバー）』は、フルーティな味わいが魅力の自社農園産カカオ豆を使った、こだわりの生チョコレート。※カカオマスのみ自社農園のカカオ豆使用。

やさしい甘さとすっきりとした後味を楽しめるよう、お酒を使用せずに仕上げられています。

通常は、『ロイズタウン工場直売店』限定の商品ですが、いまだけ特別に通信販売に期間・数量限定で登場しています！

詳細情報

生チョコレート（ロイズファームトゥーバー）

内容量：20粒

価格：1,215円

【ロイズ通信販売】

注文期間：2026年1月7日～2月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～2月15日）

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

【ロイズ直営店】

ロイズタウン工場直売店

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。営業状況は公式ホームページの店舗情報でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

いつもは『ロイズタウン工場直売店』だけでしか買うことのできない『生チョコレート（ロイズファームトゥーバー）』が、いまだけ特別に通信販売に期間・数量限定で登場しています！

この機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

