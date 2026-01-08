1/24¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþGB¤ÎHG¤ËÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö2HEARTS¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°Âè12ÀáGAME1¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»Àï¤Ë¡¢¡Ö2HEARTS¡Ê¥È¥¥ー¥Ïー¥Ä¡Ë¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2HEARTS¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢Î©ÌÚÊ¸É§¤µ¤ó¤È¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡¡Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤ÎÎ©ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÄö¥²¥ó¥É¥¦Ìò¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀÖ¸¤Ìò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡Ù¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤äÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¤â¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¥Ë¥Ã¥¯Ìò¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î»º²°ÉßÍÔºÈÌò¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌî¸¶¤Ò¤í¤·¡Ê2ÂåÌÜ¡ËÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¥³ー¥È¾å¤Ë¤Æ¡¢13»þº¢¤ËÁª¼êÆþ¾ì»þ¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢14»þº¢¤Ë»Ïµå¼°¡¢15»þº¢¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£