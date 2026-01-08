二宮和也さん（42）がMCを務める日本テレビ系バラエティー『ニノさん』のスペシャル番組に、日テレ系新ドラマの主役たちが集結。総勢16人の豪華芸能人が、白熱のバトルを繰り広げました。

9日放送の『ニノさん』は、ゲームマスターの二宮さんが仕掛ける『ひらめきIQバトル 2時間SP』。

生田斗真さん（41）が、「優勝狙っていきますよ」と自信満々な発言をすると、 篠原涼子さん（52）が「藤木（直人）くんが天才なので」と続き、のんさんは「不安だらけですけど頑張ります！」と力強く宣言。しかしこの後、のんさんの天然キャラが爆発してスタジオは大荒れの展開になります。

出演者たちは4つのチームに分かれ『4コマ漫画シアター』や『337拍子リレー』といった5つのゲームに挑戦。想像力とひらめき力をはたらかせ、優勝を目指します。

最終ゲームとなったのは『ひらがな作文ポーカー・ファイナル』。“あ”から“ん”までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作るゲームです。手札はポーカー同様に好きな枚数を1度だけ交換可能。最も弱い役は2文字だけのワンペア、3文字と2文字の言葉を作ればフルハウス、最強の手が5枚のファイブカードとなります。

この最終戦では、生田さんVS篠原さんVS菊池さんVS二宮さんの激熱バトルに！ハイレベルな戦いの結末は！？

番組は1月9日よる7時放送です。

【ゲスト】

■土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』

上白石萌歌さん、生田斗真さん、シシド・カフカさん

■日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』

篠原涼子さん、藤木直人さん、河内大和さん

■水曜プラチナイトドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』菊池風磨さん、のんさん、戸次重幸さん