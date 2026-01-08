Photo: 納富廉邦

日本科学未来館（以下、未来館）で2025年12月24日から常設展示「零壱庵」で公開されている『デヴィエーション・ゲーム ー 人間ならではの表現って何だろう？』は、提示されたお題に対し、「人間には分かるけど、AIには分からない絵」が描けたら人間の勝ちというゲームだ。

人間の想像力をAIに見せつけるゲーム

Photo: 納富廉邦

電子計算機の概念を発明したアラン・チューリングは、1950年に機械が人間的かどうかを判定するための方法として「チューリング・テスト」を提案した。1968年にはフィリップ・K・ディックが『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』のなかで、アンドロイドと人間を判別するための「フォークト=カンプフ感情移入度検査法」を考案。

そのどちらも「人間ならできることができなければ機械」というテストだけれど、『デヴィエーション・ゲーム』は、逆に、「AIができないことが人間にできるか？」を問うゲームなのがポイント。

お題に示されたものをそのまま描くとAIに負ける

Photo: 納富廉邦

プレイヤーはそれぞれモニターが付いた席に座り、そのなかの一人にランダムに「絵を描く役割」が振り当てられる。

絵を描く人は、画面に表示される「モノ」「生きてるもの」などのカテゴリから、例えば「生きているもの」だったら、「ニワトリ」とか「カブトムシ」といった感じでお題が表示され、スクリーンには選んだカテゴリのみが表示される。描く人は、お題に対して人間には分かるけど、AIには分からないように描く。

Photo: 納富廉邦

実際にやってみると思ってる以上に楽しい。当てる側に回った場合は、描かれた絵が何かよりも、描いた人は何を考えたかを探ることが重要になる。描く側になると、今度は、肝心なことは描かずに、どうすれば伝えることができるかを考えることになる。このどちらも、要するに想像力の面白さ。

共感力と個性的な想像力が試される

Photo: 納富廉邦

とはいえ、やっぱり「ニワトリ」と言われれば「ニワトリ」っぽい絵を描いてしまう人が多いというか、そうでないと人間にも伝わらないから、AIも簡単に正解を出してしまう。

では、記号化しようと「地球温暖化」というお題に、ただ丸の上に湯気描いたけど、その程度の記号化は簡単にAIに見破られる。一方で、子どもが「鷲」のお題で描いた絵は、謎の怪獣みたいで、AIも分からないけど人間にも分からなくて引き分け。

でも、その絵は「鷲」だと言われればそう見えないこともない。もしかしたら子ども同士なら伝わるかも知れない。

共通の体験をベースに使える「みらいかん」カテゴリの追加

Photo: 納富廉邦

このゲーム、アーティストの木原共氏とアート・デザインユニットPlayfoolによる作品で、Steamですでに公開されているから、Yotubeなどに動画も上がっている。

ただ、今回の未来館ヴァージョンには、「みらいかん」というカテゴリがあるのが面白いところ。そのカテゴリで、お題が「量子コンピュータ」だったとき、描かれた絵は未来館で展示されている「量子コンピュータ・ディスコ」をやった人ならピンとくる絵だった。

すでに遊んだことがある私には分かったけど、AIには分からず人間の勝利となった。こういう人間特有の「共通の体験」なら勝てたりするわけだ。

Photo: 納富廉邦 三つ目がカテゴリー＠未来館」

未来館だと、同じ空間にいる5人で遊べるから、空気感みたいなものが共有できて、それも答えを探るヒントになる。このライブ感を含めて、これちょっとクセになるゲームだと思った。