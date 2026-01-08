「アウター買い足そうかな、、」→【ZARA】が正解かも！ 大人がこなれる「おすすめアウター」

まだまだ寒さは続きそうで、アウターを買い足したいと感じている人も多いのでは？ そんな今チェックしたいのは、トレンド素材を取り入れた、大人も着こなしやすい【ZARA（ザラ）】のデザインアウターです。今回は、さっと羽織るだけでこなれた雰囲気を演出できそうな、ふわふわ襟付きをセレクトしました。上品な甘さがありながらも主張しすぎず、日常コーデに自然となじむ予感です。

シンプル × ふわふわ襟のバランスがちょうどいい！

【ZARA】「クロップド丈ウールコート フェイクファーラペル」\7,990（税込・セール価格）

すっきりとした見た目に、ふわふわの襟を合わせた絶妙バランスのウールコート。シンプルながらも華やいだ印象を演出してくれそうです。襟は取り外し可能で、シーンや気分に合わせた着こなしが楽しめるのも嬉しいところ。クロップド丈なので、パンツにもスカートにも好相性な一着です。

ハンサムにも甘めにもなじむバランスのよさが魅力

【ZARA】「ZW COLLECTION ウールフェイクファーカラージャケット」\ 7,990（税込・セール価格）

ハンサムなジャケットに、フェイクファーの襟でやさしい表情を添えたウール混ジャケット。ショルダータブやダブルボタンなど、細部にこだわりが感じられるデザインが魅力です。メンズライクなスタイルはもちろん、スカートやワンピースを合わせた甘めコーデにもおすすめ。こちらも襟は取り外し可能です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M