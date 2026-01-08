平原綾香、声かけてきた大物ミュージシャンにビックリ「…おぬしやるな」
ホルスト「Jupiter」のカバーなどで知られるシンガーソングライター、サクソフォーン奏者、女優の平原綾香が8日にインスタグラムを更新し、大物ミュージシャンとその妻に遭遇したことを報告した。
【写真】平原綾香、森山直太朗＆美人妻と3ショット
平原は「お正月ミラクルといえば」とつづり、新幹線の駅のホームで「あーや！」と声を賭けてきた人物を報告。「なんと森山直太朗くんでした。 こんなことってある？」と驚きをもって、「さくら（独唱）」「生きとし生ける物へ」「夏の終わり」のヒット曲で知られる森山に声をかけられたことを明かした。
平原が「人混みの中 帽子にマスク姿でも見つけてくれる」「直太朗くんの観察力たるや」と、バレにくい場所・服装にもかかわらず見つけられたことを明かし「『あーやっぽいな、って思って』とのこと」「…おぬしやるな」と森山に驚いているようだ。
さらに「一富士二鷹三直太朗ってことで 新年早々縁起が良い出会いに感謝！」「奥様にも久しぶりにお会いできました！」と、自身と森山と彼の妻でピアニスト・平井真美子との3ショットを公開している。
引用：「平原綾香」インスタグラム（@ayaka_hirahara_official）
