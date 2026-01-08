リヴァプールでプレイするMFドミニク・ショボスライはアーセナルとの大一番に向けて気合いが入っているようだ。



昨シーズン王者のリヴァプールは今シーズン不安定な戦いを見せており、まだ完全に調子を取り戻したわけではない。前節のフラム戦（2-2）では後半ATの劇的被弾によって勝ち点3を逃すなど懸念事項は多いが、直近のリーグ戦8試合は負けなしで4勝4分となっている。



そんな中で迎えるアウェイでのアーセナル戦。プレミア首位を走るアーセナルは現在リーグ戦5連勝中であり、今シーズンの優勝候補筆頭。周りのライバルたちが不調の中、アーセナルのプレミア制覇への期待は高まっているのが現状だ。





そんなアーセナルとの一戦を前に、ショボスライはリヴァプールが次期プレミア王者と対戦すると言われたことに対して下記のような反応をしたという。「ああ、なんてことだ。道のりは長いよ……。プレミアリーグは簡単じゃない。1月で優勝が決まるわけじゃない。だからそうは思わない。我々の相手はチャンピオンじゃない。彼らは今年の優勝候補の一角だ。信じられないチームだが、マンチェスター・シティや好調なアストン・ヴィラも忘れてはいけない。だから我々はチャンピオンと戦うのではない。彼ら（アーセナル）がチャンピオンと対戦するんだ」（英『METRO』より）9月にアンフィールドで行われた前回対戦ではショボスライがスーパーフリーキックを叩き込み、リヴァプールはアーセナルを1-0で撃破している。現在4位のリヴァプールは上位3チームについていくためにも今節の大一番で勝利したいとこだが、果たして。